Niort

Fête des plantes Printemps aux Jardins 2026 à Niort

Impasse de Chey Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Cette 41ème édition de la fête des plantes Printemps aux Jardins a pour thème Jardiner demain !

De nombreux exposants horticulteurs, pépiniéristes proposeront leurs plantes, arbres, fleurs, semis. Vous y écouterez des conférences sur le thème de ces journées. NIORTAGGLO présentera toute la journée du 18 avril une animation sur le vermicompost, pour comprendre les décomposeurs du sol, ces petites bêtes indispensables à notre terre. Les enfants ne sont pas oubliés, un espace ludique leur est dédié l’espace Aux Petits jardiniers avec entre autres activités le repiquage de petits plants , des jeux et quizz sur le thème de la nature, la pêche à la ligne , un coin lecture animé par un conteur…

Une restauration est organisée sur place.

(Prix d’entrée de la Fête des Plantes 3 euros pour les non adhérents, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans). .

Impasse de Chey Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 73 31 95 sh79@orange.fr

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English : Fête des plantes Printemps aux Jardins 2026 à Niort

L’événement Fête des plantes Printemps aux Jardins 2026 à Niort Niort a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Niort Marais Poitevin