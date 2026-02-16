Foire de Niort Niort

Foire de Niort

6 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres

Début : 2026-04-30

fin : 2026-05-04

2026-04-30

Nouvelle édition de la grande fête foraine de Niort en 2026 ! Les Arts du Cirque à l’honneur pour la 103ème édition !

Rendez-vous du jeudi 30 avril 2026 au dimanche 10 mai 2026 !

Horaires 14h00 à 00h00 (l’horaire de fermeture peut varier selon la fréquentation et les manèges)

Au programme de nombreux manèges à sensations, des manèges pour les plus petits, des stands de restauration, de confiseries… mais également des stands de jeux/loteries. .

