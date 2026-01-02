Spectacle L’enfant magicien Niort

Spectacle L’enfant magicien

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres

Tarif : 14 – 14 – 18 EUR

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15 11:30:00

2026-04-15

L’Enfant Magicien est un spectacle de magie théâtralisé, drôle et original, pensé autant pour les enfants que pour les parents !

Notre magicien raconte comment il est tombé dans la marmite magique à 8 ans, partage quelques secrets et révèle les incroyables avantages de la vie de magicien.

Cerise sur le chapeau les enfants montent sur scène pour devenir de vrais magiciens en herbe, ce qui rend le spectacle totalement unique.

Un show à double lecture magique et hilarant pour les enfants… et tout aussi savoureux pour les adultes !

– Ouverture des portes 30 mins avant la séance

– Durée du spectacle 1h00

– Placement libre dans le théâtre

– Tout public

– Billet non annulable, non modifiable, non remboursable.

– Billet remboursable uniquement en cas d’annulation ou report du spectacle.

