FÊTE DES PLANTES Jardin du Château Saffré
dimanche 20 septembre 2026 · Jardin du Château · Saffré
Informations pratiques
Saffré
FÊTE DES PLANTES
Jardin du Château 25 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Pour la 26e édition, l’association Saffré Joli Tout Fleuri vous invite à fêter ses plantes sur le site du Château.
Dans le cadre du label Entre pierres et jardin, déposé par la mairie de Saffré, à l’occasion de la JOURNEE du PATRIMOINE, un partenariat est mis en place avec le Chateau-Médiathèque, ouvert ce jour-là.
Le programme
– 10h00 Ouverture des portes.
– 11h00 Sortie botanique sur le site du château avec Le botaniste Philippe FERARD
– 12h30 Apéro Concert avec l’ensemble CALYPS’ATLANTIC . Possibilité de déjeuner sur place ensuite.
– 14h30 Conférence Echappées végétales de la Loire à l’Océan Par Jacques SOIGNON &Philippe FERARD
– 16h00 spectacle Enfants Normalement ça marche ! par Jean Yves BARDOUL.
– 18h00 Concert de clôture avec l’ensemble CALYPS’ATLANTIC.
Toute la journée
– Dans la grange Diaporama sur l’histoire du jardin
– Expo sur les Petites bêtes par Paskal, membre de la LPO & de l’Association.
– Vente de Plantes et produits locaux bios
Restauration sur place.
Tout public
Gratuit Entrée libre .
Jardin du Château 25 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 33 13 25 saffrejolitoutfleuri@gmail.com
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English :
For the 26th edition, the Saffr%E9 Joli Tout Fleuri association invites you to come and admire its plants at the Château.
L’événement FÊTE DES PLANTES Saffré a été mis à jour le 2026-07-04 par Pays Erdre Canal Forêt
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