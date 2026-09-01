FÊTE DES PLANTES Jardin du Château Saffré

Informations pratiques

Saffré

FÊTE DES PLANTES

Jardin du Château 25 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Pour la 26e édition, l’association Saffré Joli Tout Fleuri vous invite à fêter ses plantes sur le site du Château.

Dans le cadre du label Entre pierres et jardin, déposé par la mairie de Saffré, à l’occasion de la JOURNEE du PATRIMOINE, un partenariat est mis en place avec le Chateau-Médiathèque, ouvert ce jour-là.

Le programme

– 10h00 Ouverture des portes.

– 11h00 Sortie botanique sur le site du château avec Le botaniste Philippe FERARD

– 12h30 Apéro Concert avec l’ensemble CALYPS’ATLANTIC . Possibilité de déjeuner sur place ensuite.

– 14h30 Conférence Echappées végétales de la Loire à l’Océan Par Jacques SOIGNON &Philippe FERARD

– 16h00 spectacle Enfants Normalement ça marche ! par Jean Yves BARDOUL.

– 18h00 Concert de clôture avec l’ensemble CALYPS’ATLANTIC.

Toute la journée

– Dans la grange Diaporama sur l’histoire du jardin

– Expo sur les Petites bêtes par Paskal, membre de la LPO & de l’Association.

– Vente de Plantes et produits locaux bios

Restauration sur place.

Tout public

Gratuit Entrée libre .

Jardin du Château 25 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 33 13 25 saffrejolitoutfleuri@gmail.com

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English :

For the 26th edition, the Saffr%E9 Joli Tout Fleuri association invites you to come and admire its plants at the Château.

L’événement FÊTE DES PLANTES Saffré a été mis à jour le 2026-07-04 par Pays Erdre Canal Forêt