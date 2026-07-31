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AGENDA · Saffré

CINÉMA DE PLEIN AIR Saffré

samedi 12 septembre 2026 · Saffré

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
21:15:00
Adresse
Augrain
Ville
44390 Saffré
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saffré

CINÉMA DE PLEIN AIR

Augrain Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 21:15:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Projection du film Nos jours heureux
Dès 19h30, rejoignez la place des fêtes d’Augrain à Saffré pour une soirée ciné en plein-air.
La projection du film culte Nos jours heureux débutera à 21h15.

Ramenez vos chaises, transats, couvertures…
Pas de restauration mais possibilité d’apporter votre pique-nique.
Bar, pop corn et friandises sur place.
Repli dans la salle Saint Pierre en cas de pluie

Tout public
Entrée à prix libre   .

Augrain Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire   cfaugrain@hotmail.fr

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English :

Screening of the film Our Happy Days

L’événement CINÉMA DE PLEIN AIR Saffré a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays Erdre Canal Forêt

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