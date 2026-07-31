Informations pratiques

Saffré

CINÉMA DE PLEIN AIR

Augrain Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 21:15:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Projection du film Nos jours heureux

Dès 19h30, rejoignez la place des fêtes d’Augrain à Saffré pour une soirée ciné en plein-air.

La projection du film culte Nos jours heureux débutera à 21h15.

Ramenez vos chaises, transats, couvertures…

Pas de restauration mais possibilité d’apporter votre pique-nique.

Bar, pop corn et friandises sur place.

Repli dans la salle Saint Pierre en cas de pluie

Tout public

Entrée à prix libre .

Augrain Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire cfaugrain@hotmail.fr

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English :

Screening of the film Our Happy Days

L’événement CINÉMA DE PLEIN AIR Saffré a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays Erdre Canal Forêt