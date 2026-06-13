LOISIRS A L’AIR LIBRE VILLAGE DES JEUX EN BOIS Le Pommain Saffré
LOISIRS A L’AIR LIBRE VILLAGE DES JEUX EN BOIS Le Pommain Saffré jeudi 20 août 2026.
Saffré
LOISIRS A L’AIR LIBRE VILLAGE DES JEUX EN BOIS
Le Pommain Bout-de-Bois Saffré Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 18:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Partagez un moment ludique
Partagez un moment ludique et convivial en famille. Petits et grands sont invités à se retrouver autour de jeux en bois traditionnels pour relever des défis, s’amuser et se rencontrer dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Tout public
Entrée libre et gratuite .
Le Pommain Bout-de-Bois Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr
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L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE VILLAGE DES JEUX EN BOIS Saffré a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays Erdre Canal Forêt
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