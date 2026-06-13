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LOISIRS A L’AIR LIBRE VILLAGE DES JEUX EN BOIS Le Pommain Saffré

LOISIRS A L’AIR LIBRE VILLAGE DES JEUX EN BOIS Le Pommain Saffré jeudi 20 août 2026.

Lieu : Le Pommain

Adresse : Bout-de-Bois

Ville : 44390 Saffré

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saffré

LOISIRS A L’AIR LIBRE VILLAGE DES JEUX EN BOIS

Le Pommain Bout-de-Bois Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 18:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Partagez un moment ludique
Partagez un moment ludique et convivial en famille. Petits et grands sont invités à se retrouver autour de jeux en bois traditionnels pour relever des défis, s’amuser et se rencontrer dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Tout public
Entrée libre et gratuite   .

Le Pommain Bout-de-Bois Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51  accueil@cc-nozay.fr

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L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE VILLAGE DES JEUX EN BOIS Saffré a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays Erdre Canal Forêt

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