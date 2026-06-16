LOISIRS A L’AIR LIBRE LES RDV DE L’ERDRE AU FIL DU CANAL Bout de Bois Saffré mercredi 26 août 2026.

Saffré

LOISIRS A L’AIR LIBRE LES RDV DE L’ERDRE AU FIL DU CANAL

Bout de Bois 11 Le Pommain Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:00:00

fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Le rendez-vous désormais incontournable à Bout de Bois

Le Birthday Brass Band, fanfare participative créée pour les 40 ans du festival, ouvrira la soirée dans une ambiance festive dès 18h30.

À 19h, Shamane prendra la suite. Formé autour d’une trinité rythmique composée d’une contrebasse profonde, d’une batterie percutante et de deux guitares électriques aux sonorités rock, le groupe emmené par notre artiste fil rouge, Antonin Leymarie, crée un univers sonore hypnotique qui puise dans les racines du groove.

Tout public

Gratuit Sans inscription .

Bout de Bois 11 Le Pommain Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr

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The event you can’t miss: %E0 Bout de Bois

L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE LES RDV DE L’ERDRE AU FIL DU CANAL Saffré a été mis à jour le 2026-06-16 par Pays Erdre Canal Forêt