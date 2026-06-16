LOISIRS A L’AIR LIBRE LE PLEIN DE SUPER Bout de Bois Saffré
LOISIRS A L’AIR LIBRE LE PLEIN DE SUPER Bout de Bois Saffré jeudi 27 août 2026.
Saffré
LOISIRS A L’AIR LIBRE LE PLEIN DE SUPER
Bout de Bois 11 Le Pommain Saffré Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:30:00
fin : 2026-08-27 22:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Cinéma de plein air
En avant-première, découvrez L’Appel du Clairon Éternel , un spectacle de Sensationnel Marjor Ut qui réunit trois musiciens mêlant avec malice jazz et musique classique. Un moment original et interactif, plein d’humour et d’autodérision, à vivre ensemble dans une atmosphère festive et chaleureuse. Puis installez-vous pour une séance de cinéma en plein air. La Boîte Carrée vous propose une sélection de courts-métrages venus des quatre coins du monde !
Public Famille
Gratuit Sans inscription
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Bout de Bois 11 Le Pommain Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr
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English :
Open air cinema
L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE LE PLEIN DE SUPER Saffré a été mis à jour le 2026-06-16 par Pays Erdre Canal Forêt
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