LOISIRS A L’AIR LIBRE LE PLEIN DE SUPER Bout de Bois Saffré jeudi 27 août 2026.

Saffré

LOISIRS A L’AIR LIBRE LE PLEIN DE SUPER

Bout de Bois 11 Le Pommain Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:30:00

fin : 2026-08-27 22:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Cinéma de plein air

En avant-première, découvrez L’Appel du Clairon Éternel , un spectacle de Sensationnel Marjor Ut qui réunit trois musiciens mêlant avec malice jazz et musique classique. Un moment original et interactif, plein d’humour et d’autodérision, à vivre ensemble dans une atmosphère festive et chaleureuse. Puis installez-vous pour une séance de cinéma en plein air. La Boîte Carrée vous propose une sélection de courts-métrages venus des quatre coins du monde !

Public Famille

Gratuit Sans inscription

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Bout de Bois 11 Le Pommain Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr

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English :

Open air cinema

L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE LE PLEIN DE SUPER Saffré a été mis à jour le 2026-06-16 par Pays Erdre Canal Forêt