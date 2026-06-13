LOISIRS A L’AIR LIBRE PÉRIPLE SUR LE CANAL Le Pommain Saffré
LOISIRS A L’AIR LIBRE PÉRIPLE SUR LE CANAL Le Pommain Saffré mercredi 22 juillet 2026.
Saffré
LOISIRS A L’AIR LIBRE PÉRIPLE SUR LE CANAL
Le Pommain Bout-de-Bois Saffré Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 15:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Embarquez pour une aventure sur le canal !
Embarquez pour une aventure nautique au fil du canal !
Au programme 24 km en canoë entre paysages paisibles, esprit d’équipe et découverte de la nature.
Une balade au rythme de l’eau, pour vivre une expérience à la fois sportive, conviviale et dépaysante.
Public À partir de 7 ans
Gratuit
Sur inscription
Prévoir un chapeau, une gourde, une tenue de rechange et un pique-nique .
Le Pommain Bout-de-Bois Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr
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English :
Set sail on an adventure along the canal!
L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE PÉRIPLE SUR LE CANAL Saffré a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays Erdre Canal Forêt
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