ÉTÉ AU HANG-ART Le moulin roty Saffré
ÉTÉ AU HANG-ART Le moulin roty Saffré samedi 8 août 2026.
Saffré
ÉTÉ AU HANG-ART
Le moulin roty Le Moulin Roty Saffré Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:30:00
fin : 2026-08-23 18:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Entre deux expos, le Hang-Art redevient l’atelier de François Chauvet qui travaille au milieu des 250 pièces de la collection.
Tout public
Visite libre et gratuite .
Le moulin roty Le Moulin Roty Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire hang-art@orange.fr
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English :
Between two exhibitions, the Hang-Art once again becomes François Chauvet?s studio, where he works among the 250 pieces in the collection.
L’événement ÉTÉ AU HANG-ART Saffré a été mis à jour le 2026-05-26 par Pays Erdre Canal Forêt
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