ÉTÉ AU HANG-ART Le moulin roty Saffré

Saffré

ÉTÉ AU HANG-ART

Le moulin roty Le Moulin Roty Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:30:00

fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Entre deux expos, le Hang-Art redevient l’atelier de François Chauvet qui travaille au milieu des 250 pièces de la collection.

Tout public

Visite libre et gratuite .

Le moulin roty Le Moulin Roty Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire hang-art@orange.fr

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English :

Between two exhibitions, the Hang-Art once again becomes François Chauvet?s studio, where he works among the 250 pieces in the collection.

L’événement ÉTÉ AU HANG-ART Saffré a été mis à jour le 2026-05-26 par Pays Erdre Canal Forêt