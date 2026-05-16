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ÉTÉ AU HANG-ART Le moulin roty Saffré

ÉTÉ AU HANG-ART Le moulin roty Saffré samedi 8 août 2026.

Lieu : Le moulin roty

Adresse : Le Moulin Roty

Ville : 44390 Saffré

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 8 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saffré

ÉTÉ AU HANG-ART

Le moulin roty Le Moulin Roty Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:30:00
fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Entre deux expos, le Hang-Art redevient l’atelier de François Chauvet qui travaille au milieu des 250 pièces de la collection.
Tout public
Visite libre et gratuite   .

Le moulin roty Le Moulin Roty Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire   hang-art@orange.fr

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English :

Between two exhibitions, the Hang-Art once again becomes François Chauvet?s studio, where he works among the 250 pieces in the collection.

L’événement ÉTÉ AU HANG-ART Saffré a été mis à jour le 2026-05-26 par Pays Erdre Canal Forêt

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