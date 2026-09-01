JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À SAFFRÉ Bibliothèque Saffré

Informations pratiques

Saffré

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

La bibliothèque Le Château vous invite à découvrir les trésors cachés du patrimoine local, en partenariat avec l’association PEPITES44

Assistez à une rencontre avec des auteurs du territoire pour explorer les éléments marquants du patrimoine de la région. Une sélection d’ouvrages sera à la disposition du public en consultation sur place du 16 août au 19 septembre.

Public adulte

Gratuit

Entrée libre .

Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Château Library invites you to discover the hidden treasures of local heritage, in partnership with the PEPITES44 association

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Saffré a été mis à jour le 2026-09-01 par Pays Erdre Canal Forêt