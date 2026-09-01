JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À SAFFRÉ Bibliothèque Saffré
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque · Saffré
Informations pratiques
Saffré
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
La bibliothèque Le Château vous invite à découvrir les trésors cachés du patrimoine local, en partenariat avec l’association PEPITES44
Assistez à une rencontre avec des auteurs du territoire pour explorer les éléments marquants du patrimoine de la région. Une sélection d’ouvrages sera à la disposition du public en consultation sur place du 16 août au 19 septembre.
Public adulte
Gratuit
Entrée libre .
Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr
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English :
Le Château Library invites you to discover the hidden treasures of local heritage, in partnership with the PEPITES44 association
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Saffré a été mis à jour le 2026-09-01 par Pays Erdre Canal Forêt
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