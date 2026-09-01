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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À SAFFRÉ Bibliothèque Saffré

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque · Saffré

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
26 Avenue du Château
Ville
44390 Saffré
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saffré

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19

La bibliothèque Le Château vous invite à découvrir les trésors cachés du patrimoine local, en partenariat avec l’association PEPITES44
Assistez à une rencontre avec des auteurs du territoire pour explorer les éléments marquants du patrimoine de la région. Une sélection d’ouvrages sera à la disposition du public en consultation sur place du 16 août au 19 septembre.

Public adulte
Gratuit
Entrée libre   .

Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65  bibliotheques@cc-nozay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Château Library invites you to discover the hidden treasures of local heritage, in partnership with the PEPITES44 association

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Saffré a été mis à jour le 2026-09-01 par Pays Erdre Canal Forêt

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