Fête des potiers Le Placître Ger

Ger

Fête des potiers

Le Placître 3 Rue du Musée Ger Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :

2026-08-29

La Fête des Potiers revient les samedi 29 et dimanche 30 août 2026 au musée de la Céramique de Ger. Comme chaque année, l’événement met à l’honneur la création céramique contemporaine et le savoir‑faire des artisans venus de toute la France. Le week‑end proposera un programme riche, pensé pour tous les publics.

Le marché de potiers ouvrira le samedi de 14h à 20h, puis se poursuivra le dimanche de 10h à 18h. Plus de 35 exposants, venus de toute la France, présenteront leurs productions. Cette diversité permettra au public de découvrir de nombreuses approches de la céramique grès, faïence, porcelaine, mais aussi une grande variété de styles, de formes et de techniques. Chacun pourra échanger avec les créateurs, comprendre leur démarche et trouver des pièces uniques.

Cette édition marquera également le retour de la Soirée du feu, qui adoptera un nouveau format. Le public pourra assister à des démonstrations de cuissons au bois, un moment spectaculaire qui met en lumière un savoir‑faire ancestral. Le musée est exceptionnellement ouvert jusqu’à minuit.

Tout au long du week‑end, des démonstrations variées, des ateliers d’initiation et des temps d’échange rythmeront la fête. Les visiteurs pourront aussi accéder librement au musée et découvrir ses expositions permanentes, qui retracent plusieurs siècles d’histoire potière.

Enfin, une restauration sur place permettra de profiter pleinement de la journée dans une ambiance conviviale.

La Fête des Potiers 2026 est un rendez‑vous incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à la céramique, aux gestes artisanaux et à la création contemporaine. .

Le Placître 3 Rue du Musée Ger 50850 Manche Normandie +33 2 33 79 35 36 musee.ger@manche.fr

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English : Fête des potiers

L’événement Fête des potiers Ger a été mis à jour le 2026-04-13 par Réseau Sites et Musées