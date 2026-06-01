Kaysersberg Vignoble

Fête des retrouvailles

Place de l’église Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :

2026-06-27

Concert de la musique du village, bal populaire animé par un orchestre,pour danser tout au long de cette soirée conviviale. Tartes flambées et buvette sur place.

Venez danser, entre amis ou en famille lors de ce bal populaire animé par un orchestre, sur des musiques diverses et variées le temps d’une soirée estivale et très conviviale.

A 19h concert des harmonies réunies de Sigolsheim et Lapoutroie.

A partir de 20h soirée dansante animée par Crocks Trio avec un répertoire pop, rock et country.

Restauration sur place: tartes flambées ainsi qu’un bar pour vous désaltérer. 0 .

Place de l’église Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

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English :

A concert featuring local music, followed by a community dance with live music—dance the night away at this fun-filled evening. Flambeed tarts and refreshments available on site.

L’événement Fête des retrouvailles Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg