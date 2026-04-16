Kaysersberg Vignoble

Marché aux puces

rue du Geisbourg Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Ne manquez pas cette brocante autour du terrain de football. Buvette et petite restauration sur place toute la journée.

Véritable marché aux puces autour du terrain de football où les exposants et chineurs font leur bonheur. Vous y trouverez une ambiance de kermesse toute la journée !

Sur place également buvette, petite restauration et tartes flambées.

Pour les exposants emplacements disponibles pour les voitures. 0 .

rue du Geisbourg Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 07 45 16 srk-manifestations@hotmail.com

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English :

Don’t miss this flea market around the soccer pitch. Refreshments and snacks available all day.

L’événement Marché aux puces Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg