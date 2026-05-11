Serruelles

Fête des Roses à La Chapelle St Ursin des Roses

Lieu-dit Chaume des Petites Croix Serruelles Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Ce rendez-vous annuel vous fera découvrir ce trésor caché dans la campagne berrichonne avec la traditionnelle messe le samedi et un concert de jazz manouche le dimanche. L’ensemble des bénéfices seront reversés pour la restauration de la Chapelle.

Accessible à de rares occasions, la Chapelle des Roses est ouverte pour la traditionnelle messe de la St Ursin des Roses.

Profitez du concert de Jazz Manouche donné Gadjo Duo Plus, sur réservation. En parrallèle se tiendra un concours de parapluies peints sur inscription. .

Lieu-dit Chaume des Petites Croix Serruelles 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 39 65 84

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English :

This annual event will introduce you to this hidden treasure in the Berrichonne countryside with a concert of traditional songs

L’événement Fête des Roses à La Chapelle St Ursin des Roses Serruelles a été mis à jour le 2026-05-11 par OT LIGNIERES