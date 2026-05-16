Serruelles

Journée Portes Ouvertes Aéroclub de Châteauneuf

Serruelles Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

L’aéroclub de Châteauneuf organise chaque année des portes ouvertes, c’est le moment d’échanger avec l’association tout en profitant des nombreuses animations proposées ce jour-ci, en plus des vols de découverte sur inscription par téléphone.

Une journée conviviale et pleine de sensations à l’aérodrome ! Profitez des vols de découverte de 20 minutes sur réservation (35€/personne), d’une conférence sur l’intelligence des plantes donnée par Frédéric Thelinge à 15h avec reconnaissance de la flore sur place, apprenez les gestes de secourisme avec les Pompiers du Cher, découvrez les différents aéronefs grâce à une exposition d’avions et matériel et tentez de gagner un ou plusieurs lots grâce à la grande tombola. .

Serruelles 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 41

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English :

Every year, the Châteauneuf Flying Club organizes an open house. It’s the perfect opportunity to meet the association and take advantage of the many activities on offer on the day, in addition to the discovery flights you can register for by telephone.

L’événement Journée Portes Ouvertes Aéroclub de Châteauneuf Serruelles a été mis à jour le 2026-05-16 par OT LIGNIERES