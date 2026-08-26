Fête des Sciences conférence Ludo-médiathèque Bardos
mardi 6 octobre 2026 · Ludo-médiathèque · Bardos
Informations pratiques
Bardos
Fête des Sciences conférence
Ludo-médiathèque 199 Route de Bidache Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:00:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Nathalie Caill-Milly, chercheuse en écologie, vous parlera des impacts du changement climatique en matière de modifications de zones de pêche et d’espèces exploitées. .
Ludo-médiathèque 199 Route de Bidache Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03
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English : Fête des Sciences conférence
L’événement Fête des Sciences conférence Bardos a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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