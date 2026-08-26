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Fête des Sciences conférence Ludo-médiathèque Bardos

mardi 6 octobre 2026 · Ludo-médiathèque · Bardos

Fête des Sciences conférence Ludo-médiathèque Bardos

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Ludo-médiathèque
Adresse
199 Route de Bidache
Ville
64520 Bardos
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Bardos

Fête des Sciences conférence

Ludo-médiathèque 199 Route de Bidache Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:00:00
fin : 2026-10-06

Date(s) :
2026-10-06

Nathalie Caill-Milly, chercheuse en écologie, vous parlera des impacts du changement climatique en matière de modifications de zones de pêche et d’espèces exploitées.   .

Ludo-médiathèque 199 Route de Bidache Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03 

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English : Fête des Sciences conférence

L’événement Fête des Sciences conférence Bardos a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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