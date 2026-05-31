Fête Des squares #6, Café associatif de la ferme des Gallets, Rennes

Fête Des squares #6 Samedi 27 juin, 13h00 Café associatif de la ferme des Gallets Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T13:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T13:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00

Samedi 27 juin

-13h45

Le célébre uin tournoi de football intergénérationnel de La fête Des Squares sera à nouveau organisé par les jeunes du quartier Longs Champs !!! le tournoi se déroulera sur le petit terrain de foot ballde la ferme des gallets /

16h30 Initiation Zumba : une premiere à la Fête des Squares !

Pendant que nos footeux seront en plein tournoi , DFF studio vous propose une initiation à la Zumba.

Vousêtes tous conviés !

-19h00 Musique des Andes

LLAPAKU (La force de l’esprit bienveillant) entre ciel et terre au sommet de la cordièllere des Andes, Cest un groupe de musique traditionnelle ..

Les musiciens sont originaires de La paz en Bolivie.

La ville est entourée de montagnes enneigées, le vent glacial ysouffle les mélodies que les musiciens interprèteront dans leurs flûtes.

-21h00 Folk/Bluegrass

Mélant intimement deux voix et deux guitares , le duo folk auxaccents résolument bluegrass revisité avec une sensibilité palpabe à chaque note un univers tout en autbenticité , ou s’entrecroisent chansons folk, répertoire traditionnel américain et douce ballades québécoises. Portée par une osmose évidente, l’atmosphère musicale qu’ils installentavec finesse ne manquera pas de vous émouvoir.

Café associatif de la ferme des Gallets 26 Av. Pierre Donzelot, 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Un samedi 4 ambiances : Tournoi de Football intergénérationnel, Initiation Zumba , musique des Andes LLAPAKU, Folk Bluegrass