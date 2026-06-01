Fête Des Squares #6, Sq; louis boulanger, Rennes

Fête Des Squares #6 Jeudi 2 juillet, 19h00 Sq; louis boulanger Ille-et-Vilaine

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T19:00:00+02:00 – 2026-07-02T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-02T19:00:00+02:00 – 2026-07-02T22:30:00+02:00

19h00 : Choeur des Longs Champs

Se compose de soixante-dix adultes amateurs orchestré par une dizainede musiciens amateurs qui se retrouvent pour partagerles émotions des musiques du mondesous la houlette de leur chef de choeur aurélie Danielo , le temps d’une soirée, vous apprécierez, différentes langues et tonalités. du kanak à l’espagnoll en passant par de l’anglais ,l’arabe, le breton et bien d’ autres encore….La musiquerassemble partoutdans le mondealors venez voyageravec nous et laissz vous entrainerpar cette diversité.

21h00 AMAN AMAN (turc/Grec).

Amam Aman est né de la rencontre des musiciens venus de Turquie et de France, unispar le goût du partage et par les airs traditionnelsd’Anatolie,de roumanieet de Grèce.

La voix, l’accordéon, le violon, l’oud et les percussionstissentdes pont entre les rives ,entre les coeurs en dépassant les frontières de la langue

Sq; louis boulanger Square Louis Boulanger Rennes 35708 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

La choeur des Longs Champs suivi du groupe Rennais AMAN AMAN musique du monde vous voyagerez dans beaucoup de pays pour finir en Turquie avec le groupe Rennais AMAN AMAN