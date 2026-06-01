Fête Des Squares #6, Sq; louis boulanger, Rennes

Fête Des Squares #6 Samedi 4 juillet, 18h00 Sq; louis boulanger Ille-et-Vilaine

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:30:00+02:00

19h00 : MARK KEYTON Folk anglais, américain

Nous transporte dans les 70 avec desreprises des Beatles, Neil Young, Crosby Still and Nash….

Un délicieux momentavec beaucoup d’humour à l’anglaise.

21h00 SUPPER GLITTER Tribute ABBA

Pour tous les fans du groupe ABBA, venez chanter et redécouvrirle merveilleux répertoire d’un groupe intemporel l

Sq; louis boulanger Square Louis Boulanger Rennes 35708 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Dernier soirée de la Fête des squares nous terminons à la ferme des Gallets avec deux groupes différent mais au combien dynamique 19h00 MARK KEYTON et à 21h00 SUPER GLITTER