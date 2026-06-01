Fête Des Squares #6, Square Colonel Rémy, Rennes
Fête Des Squares #6, Square Colonel Rémy, Rennes dimanche 28 juin 2026.
Fête Des Squares #6 Dimanche 28 juin, 18h00 Square Colonel Rémy Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00
8h30 Mystery Swing Band
En quintet, surtout instrumentale un jeu vocal.
Le Mystery Swing Band explore le jazz de 1920 à 1950.
Les mélodies aériennes et joyeuses entremêlées de Léa Grigné à la clarinette, de Mathilde Mouzon au trobonne et de jules Chollet à la trompette, accompagnées des groovesde loïc Hache à la guitare(et parfois au chant) et Céline « Lyn » Aubert à la contrebasse, créent ensemble une atmosphère qui ravit les oreilles et bouger les corps entre ciel et terre
Square Colonel Rémy 10 square Colonel Rémy Rennes 35708 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne
Swing/ Jazz Mystery Swing Band En quintet, surtout instrumentale un jeu vocal. Le Mystery Swing Band explore le jazz de 1920 à 1950.
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