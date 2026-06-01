LA FÊTE DU CINEMA, Cinéma du TNB, Rennes

LA FÊTE DU CINEMA 28 juin – 1 juillet Cinéma du TNB Ille-et-Vilaine

Tarif unique 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T13:30:00+02:00 – 2026-06-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-01T13:30:00+02:00 – 2026-07-01T23:00:00+02:00

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

Du 28 juin au 1er juillet. 5€ pour toutes et tous à toutes les séances fête cinéma