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LA FÊTE DU CINEMA, Cinéma du TNB, Rennes

LA FÊTE DU CINEMA, Cinéma du TNB, Rennes

LA FÊTE DU CINEMA, Cinéma du TNB, Rennes dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Cinéma du TNB

Adresse : 1 rue saint Hélier 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif : Tarif unique 5€

LA FÊTE DU CINEMA 28 juin – 1 juillet Cinéma du TNB Ille-et-Vilaine

Tarif unique 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T13:30:00+02:00 – 2026-06-28T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-01T13:30:00+02:00 – 2026-07-01T23:00:00+02:00

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Du 28 juin au 1er juillet. 5€ pour toutes et tous à toutes les séances fête cinéma

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