Fête des vendanges de Russin, Autre lieu, Genève
samedi 19 septembre 2026 · Autre lieu · Genève
Informations pratiques
Fête des vendanges de Russin 19 et 20 septembre Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00
En 1963 déjà, lors de la première édition organisée par « La Jeunesse », l’esprit de la fête était présent. Fort de son succès populaire, c’est en 1965 qu’un cartel de sociétés du Mandement s’est constitué en vue d’en assurer la pérennité. Au fil des ans, la fête s’est développée pour aujourd’hui attirer plus de 40’000 visiteurs, les bonnes années ensoleillées, dans ce petit village d’environ 500 habitants.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.fetedesvendangesrussin.ch/ »}]
Du bon vin, des produits du terroir, des concerts, et des animations. Rendez-vous dans le village de Russin !
KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI
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