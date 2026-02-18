Fête des vendanges des AOC Cheverny et Cour Cheverny

Cheverny Loir-et-Cher

Début : Samedi 2026-09-05 08:30:00

Les vignerons des AOC Cheverny et AOC Cour Cheverny organisent la Fête des Vendanges. Bienvenue à une journée gustative sympathique, festive et familiale avec des dégustations par une trentaine de vignerons, des animations, des randonnées …

Fête des vendanges des AOC Cheverny et Cour Cheverny. Débutez par une randonnée dans les vignes afin de découvrir le terroir et vous ravitailler chez un vigneron de l’AOC Cheverny. Vous traverserez le parc du château de Cheverny ! Puis en route pour une échappée à vélo savoureuse de 30 km dans un chai de l’AOC Cheverny. Toute la journée, de nombreuses animations vous sont proposées. C’est aussi une ambiance musicale chaleureuse et festive du midi jusqu’à la nuit. Chaque année, la programmation fait la part belle à la diversité et à l’énergie live. .

Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 79 25 16 contact@maisondesvinsdecheverny.fr

English :

AOC Cheverny and AOC Cour Cheverny winegrowers organize the Fête des Vendanges. Welcome to a friendly, festive and family-friendly day of tastings by some thirty winegrowers, entertainment, walks …

