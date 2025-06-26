Jazzin’ Cheverny

Cheverny Cheverny Loir-et-Cher

Tarif : 36 – 36 – EUR

36

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-27 00:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Festival de Jazz dans le cadre prestigieux du parc du château de Cheverny et au coeur du village Jazzin’ Cheverny invitent les férus de Jazz comme les amateurs curieux à découvrir une programmation toujours plus éclectique et ambitieuse…

Cheverny Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 79 96 29 jazzincheverny@orange.fr

English :

Jazz Festival in the prestigious park of the Château de Cheverny and in the heart of the village Jazzin’ Cheverny invites jazz enthusiasts and curious amateurs to discover an ever more eclectic and ambitious program…

German :

Jazzfestival im prestigeträchtigen Rahmen des Schlossparks von Cheverny und im Herzen des Dorfes Jazzin’ Cheverny lädt Jazzfans wie neugierige Amateure ein, ein immer eklektischeres und ehrgeizigeres Programm zu entdecken…

Italiano :

Jazz festival nel prestigioso parco dello Château de Cheverny e nel cuore del villaggio Jazzin’ Cheverny invita gli appassionati di jazz e i curiosi a scoprire un programma sempre più eclettico e ambizioso…

Espanol :

Festival de jazz en el prestigioso parque del castillo de Cheverny y en el corazón del pueblo Jazzin’ Cheverny invita tanto a los aficionados al jazz como a los curiosos a descubrir un programa cada vez más ecléctico y ambicioso…

