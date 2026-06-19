Informations pratiques

Saint-Denis-d’Oléron

Fête des Vendanges et du Terroir

Pointe de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18 19:00:00

Date(s) :

2026-10-18

La Fête des Vendanges et du Terroir revient pour une troisième édition !

Au programme dégustations, concerts, jeux, animations pour toute la famille, stands de producteurs locaux, foodtrucks.

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Pointe de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr

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English :

The Harvest and Local Produce Festival is back for its third edition!

On the program: tastings, concerts, games, activities for the whole family, booths run by local producers, and food trucks.

L’événement Fête des Vendanges et du Terroir Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes