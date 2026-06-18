Fête des Vendanges Cave des Vignerons de Tursan Geaune
Fête des Vendanges Cave des Vignerons de Tursan Geaune vendredi 9 octobre 2026.
Geaune
Fête des Vendanges
Cave des Vignerons de Tursan 30 rue Saint-Jean Geaune Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-09
C’est le grand moment des vendanges ! Le temps d’un week-end, la cave vous invite à sa Grande Fête des vins et vous propose des animations. Vendredi foire aux vins, balade dans les vignes en minibus, et soirée tapas/bandas . Samedi balade dans les vignes en minibus, atelier peinture,.
C’est le grand moment des vendanges ! Le temps d’un week-end, la cave vous invite à sa Grande Fête des vins et vous propose des animations. Vendredi, foire aux vins, balade dans les vignes en minibus, et soirée tapas/bandas . Samedi balade dans les vignes en minibus, atelier peinture, marché de producteurs.
programme en cours de réalisation.
Réservation au 05 58 44 51 25 et sur reservation@tursan.fr .
Cave des Vignerons de Tursan 30 rue Saint-Jean Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25 reservation@tursan.fr
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English : Fête des Vendanges
It’s harvest time! For one weekend, the winery invites you to its Grand Wine Festival and offers a variety of activities. Friday: wine fair, minibus tour of the vineyards, and an evening of tapas and live music. Saturday: minibus tour of the vineyards, painting workshop, and more.
L’événement Fête des Vendanges Geaune a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Mont-de-Marsan
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