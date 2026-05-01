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Fête des vieux métiers Salle des fêtes Arleuf

Fête des vieux métiers Salle des fêtes Arleuf

Fête des vieux métiers Salle des fêtes Arleuf samedi 16 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 119 le Château

Ville : 58430 Arleuf

Département : Nièvre

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Arleuf

Fête des vieux métiers

Salle des fêtes 119 le Château Arleuf Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :
2026-05-16

De 10h à 18h à la salle des fêtes d’Arleuf, organisée par la Team du Hasard. Démonstrations, animations, artisans. Plateau repas à 15€ par le comptoir d’Arleuf (réservation au 06.82.83.19.47). Vente de pain à l’ancienne, crêpes, crapiaux.   .

Salle des fêtes 119 le Château Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 83 19 47  teamduhasard@gmail.com

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English : Fête des vieux métiers

L’événement Fête des vieux métiers Arleuf a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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