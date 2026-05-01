Fête des vieux métiers Salle des fêtes Arleuf

Arleuf

Fête des vieux métiers

Salle des fêtes 119 le Château Arleuf Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

De 10h à 18h à la salle des fêtes d’Arleuf, organisée par la Team du Hasard. Démonstrations, animations, artisans. Plateau repas à 15€ par le comptoir d’Arleuf (réservation au 06.82.83.19.47). Vente de pain à l’ancienne, crêpes, crapiaux. .

Salle des fêtes 119 le Château Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 83 19 47 teamduhasard@gmail.com

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English : Fête des vieux métiers

L’événement Fête des vieux métiers Arleuf a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs