Fête des vieux métiers Salle des fêtes Arleuf
Fête des vieux métiers Salle des fêtes Arleuf samedi 16 mai 2026.
Arleuf
Fête des vieux métiers
Salle des fêtes 119 le Château Arleuf Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
De 10h à 18h à la salle des fêtes d’Arleuf, organisée par la Team du Hasard. Démonstrations, animations, artisans. Plateau repas à 15€ par le comptoir d’Arleuf (réservation au 06.82.83.19.47). Vente de pain à l’ancienne, crêpes, crapiaux. .
Salle des fêtes 119 le Château Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 83 19 47 teamduhasard@gmail.com
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English : Fête des vieux métiers
L’événement Fête des vieux métiers Arleuf a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs