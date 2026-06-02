Fête des vins Charentais Jonzac
Fête des vins Charentais Jonzac samedi 18 juillet 2026.
Jonzac
Fête des vins Charentais
Place du Château Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Pour sa 4ème édition, la Fête des Vins Charentais vous donne rendez-vous les 18 et 19 juillet 2026.
Rencontrez des producteurs de vins locaux et partagez un repas dans un cadre musical. Rejoignez-nous pour découvrir l’art de vivre charentais !
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Place du Château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
For its 4th edition, the Fête des Vins Charentais will be held on July 18 and 19, 2026.
Meet local wine producers and share a meal in a musical setting. Join us to discover the Charentais art of living!
L’événement Fête des vins Charentais Jonzac a été mis à jour le 2026-06-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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