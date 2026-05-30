Fête des voisins de la Place Zola – Concert Saison Vagabonde, Place Zola, Nantes

Fête des voisins de la Place Zola – Concert Saison Vagabonde Samedi 30 mai, 18h00 Place Zola Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

Rendez-vous à partir de 18H sur la Place Zola pour un repas et une soirée festive. Chacun apporte son repas, ou bien un plat, un dessert à partager avec ses voisins de table.

Une buvette sera installée et à partir de 20H un concert est organisé dans le cadre de la Saison Vagabonde.

Des jeux en bois seront également installés !

Place Zola Place Emile Zola, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

Repas des voisins sur la Place Zola accompagné d’un concert des Saisons Vagabondes COncert Convivialité