Fête des voisins, place de hanovre 76100 rouen, Rouen
Fête des voisins, place de hanovre 76100 rouen, Rouen vendredi 29 mai 2026.
Fête des voisins Vendredi 29 mai, 16h00 place de hanovre 76100 rouen Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T16:00:00+02:00 – 2026-05-29T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T16:00:00+02:00 – 2026-05-29T19:30:00+02:00
place de hanovre 76100 rouen 76100Rouen Rouen Seine-Maritime Normandie
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