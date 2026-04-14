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Fête des voisins, place de hanovre 76100 rouen, Rouen

Fête des voisins, place de hanovre 76100 rouen, Rouen vendredi 29 mai 2026.

Lieu : place de hanovre 76100 rouen

Adresse : 76100Rouen

Ville : Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Fête des voisins Vendredi 29 mai, 16h00 place de hanovre 76100 rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T16:00:00+02:00 – 2026-05-29T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T16:00:00+02:00 – 2026-05-29T19:30:00+02:00

place de hanovre 76100 rouen 76100Rouen Rouen Seine-Maritime Normandie
Fête des voisins autour de la MJC

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