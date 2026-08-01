Informations pratiques

La Petite-Pierre

Fête d’été au jardin des poètes

chemin de l’Altenbourg La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 12:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Fête d’été au jardin des Poètes avec diverses animations et repas sur réservation.

L’association Le Jardin des Poètes François Villon organise une fête d’été au jardin des poètes de La Petite Pierre.

Menu noix de jambon ou du rôti de porc, salades au choix, dessert et café

Diverses animations.

Réservations avant le 22 août 2026 .

chemin de l’Altenbourg La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 02 72 79 info@jardindespoetes.fr

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English :

Summer Festival at the Jardin des Poètes, featuring a variety of activities and meals available by reservation.

L’événement Fête d’été au jardin des poètes La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre