La Petite-Pierre

Sur les traces du cerf

La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 19:30:00

fin : 2026-09-25 21:30:00

Date(s) :

2026-09-25

À la tombée de la nuit nous vous guiderons dans cette singulière ambiance qui baigne la forêt pendant la saison du brame du cerf. Résonnant à travers la forêt, comme un appel vibrant de la nature. Aura-t-on la chance de l’entendre ?

Le brame du cerf, immersion sauvage

À l’automne, le Parc naturel régional des Vosges du Nord devient le théâtre d’un spectacle fascinant le brame des cerfs. Résonnant à travers la forêt, comme un appel vibrant de la nature. Accompagné d’un guide, vous pénétrerez discrètement dans cet univers, à l’écoute des bruits de la forêt. Vous apprendrez à identifier les sons et les comportements des cerfs, et à ressentir la force brute de ce moment.

Aura-t-on la chance de l’entendre ? .

La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 44 86 contact@lespiverts.org

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English :

As night falls, we’ll guide you through the singular atmosphere that bathes the forest during the stag’s bellowing season. Resounding through the forest, like a vibrant call of nature. Will we be lucky enough to hear it?

L’événement Sur les traces du cerf La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre