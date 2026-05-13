Fontenoy-la-Joûte

Fête d’Été Nuit du Livre

Fontenoy-la-Joûte Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

Envie de trouver le prochain roman à dévorer au Soleil? 10 boutiques et 12 exposants vous permettront de dénicher le livre rare pour vos vacances! Une exposition marquera les 30 ans du Village du Livre. Tentez votre chance le dimanche à 15h en participant au quiz culturel. Gratuit.

Informations par téléphone au 03 83 71 61 03Tout public

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Fontenoy-la-Joûte 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 61 03 contact@villagedulivre54.fr

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English :

Want to find the next novel to devour in the sun? 10 boutiques and 12 exhibitors will help you unearth that rare book for your vacations! An exhibition will mark the 30th anniversary of the Village du Livre. Try your luck on Sunday at 3pm by taking part in the cultural quiz. Free admission.

Information by phone: 03 83 71 61 03

L’événement Fête d’Été Nuit du Livre Fontenoy-la-Joûte a été mis à jour le 2026-05-13 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS