Salon de la BD 9ème édition Centre du village Fontenoy-la-Joûte

Fontenoy-la-Joûte

Salon de la BD 9ème édition

Centre du village Boutiques et Galerie Mengotti Fontenoy-la-Joûte Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Fan de BD ? C’est l’occasion de rencontrer une vingtaine d’auteurs de notoriété régionale et nationale en dédicace puis de participer à des ateliers pédagogiques. Venez découvrir l’exposition autour de Tintin à la Galerie Mengotti. Une seconde exposition autour des cosplays et des Pokémons sera visible dans le village. Vous êtes joueur ? Tentez votre chance lors du Quiz Culturel le dimanche à 15h. Restauration rapide. L’entrée du festival est gratuite. Contact Village du Livre 54 au 03 83 71 61 03Tout public

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Centre du village Boutiques et Galerie Mengotti Fontenoy-la-Joûte 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 61 03 contact@villagedulivre54.fr

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English :

Are you a comics fan? This is your chance to meet some twenty authors of regional and national renown at signing sessions, and to take part in educational workshops. Come and discover the Tintin exhibition at Galerie Mengotti. A second exhibition featuring cosplays and Pokémons will be on view in the village. Are you a gamer? Try your luck at the Cultural Quiz on Sunday at 3pm. Fast food. Admission to the festival is free. Contact: Village du Livre 54 on 03 83 71 61 03

L’événement Salon de la BD 9ème édition Fontenoy-la-Joûte a été mis à jour le 2026-05-13 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS