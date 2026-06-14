Scènes en Selle Le voyage immobile aire de stationnement Fontenoy-la-Joûte
Scènes en Selle Le voyage immobile aire de stationnement Fontenoy-la-Joûte jeudi 13 août 2026.
Fontenoy-la-Joûte
Scènes en Selle Le voyage immobile
aire de stationnement Route de Glonville Fontenoy-la-Joûte Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 18:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Une création sur le thème des rêves du Théâtre des Utopies et de la compagnie Coppélius pour 2 comédiens, 7 marionnettes géantes, 2 poneys, 2 chèvres, 1 lapin, 1 jars et quelques poules… Parfois sans prévenir, un lapin blanc traverse notre chemin… On hésite, puis on le suit et tout bascule. C’est ainsi que commence l’histoire de Victor Mangetemps. Chaque soir, il s’endort, enfermé dans le tic-tac rassurant de ses horloges et la mécanique bien huilée de sa routine. Mais cette nuit-là, quelque chose dérape… Gratuit.Tout public
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aire de stationnement Route de Glonville Fontenoy-la-Joûte 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est equiartconcept@gmail.com
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English :
A dream-themed creation by Théâtre des Utopies and Compagnie Coppélius for 2 actors, 7 giant puppets, 2 ponies, 2 goats, 1 rabbit, 1 gander and a few chickens… Sometimes, without warning, a white rabbit crosses our path… We hesitate, then follow it, and everything changes. And so begins the story of Victor Mangetemps. Every night, he falls asleep, locked in the reassuring ticking of his clocks and the well-oiled mechanics of his routine. But that night, something goes wrong… Free of charge.
L’événement Scènes en Selle Le voyage immobile Fontenoy-la-Joûte a été mis à jour le 2026-06-14 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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