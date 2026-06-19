Informations pratiques

Fontenoy-la-Joûte

Déballage Livres et Patrimoine

Fontenoy-la-Joûte Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

En plus des boutiques sédentaires, rencontrez six auteurs lorrains et de nombreux exposants dans les rues du village. En synergie avec les 42èmes Journées Européennes du Patrimoine. Entrée gratuite. Restauration rapide sur place.

Contact Association les Amis du Livre 03 83 71 61 03 ou contact@villagedulivre54.frTout public

0 .

Fontenoy-la-Joûte 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 61 03 contact@villagedulivre54.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In addition to the regular stores, meet six Lorraine authors and numerous exhibitors in the village streets. In synergy with the 42nd European Heritage Days. Free admission. Fast food on site.

Contact Association les Amis du Livre: 03 83 71 61 03 or contact@villagedulivre54.fr

L’événement Déballage Livres et Patrimoine Fontenoy-la-Joûte a été mis à jour le 2026-06-19 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS