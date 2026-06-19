Fontenoy-la-Joûte

Mise en bouche flamenco au Village du Livre

Centre du Village Fontenoy-la-Joûte Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Organisé dans le cadre du week-end de la BD du Village du Livre de Fontenoy-la-Joûte avec le CD54. Les spectateurs pourront découvrir l’exposition collective Empreintes du monde , issue d’une enquête de territoire menée auprès des habitants. L’après-midi se poursuivra avec une performance de flamenco à 15h, suivi d’un atelier participatif de médiation chorégraphique à 16h. Gratuit.Tout public

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Centre du Village Fontenoy-la-Joûte 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 61 03 contact@villagedulivre54.fr

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English :

Organized as part of the Comic Book Weekend at the Village du Livre in Fontenoy-la-Joïte in collaboration with CD54. Visitors will be able to explore the group exhibition “Empreintes du monde” (Imprints of the World), which is the result of a local survey conducted among residents. The afternoon will continue with a flamenco performance at 3 p.m., followed by a participatory choreographic mediation workshop at 4 p.m. Free admission.

L’événement Mise en bouche flamenco au Village du Livre Fontenoy-la-Joûte a été mis à jour le 2026-06-19 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS