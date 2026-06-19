Fontenoy-la-Joûte

Herencia Spectacle Flamenco traditionnel

À la croisée des Pages Fontenoy-la-Joûte Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Organisé dans le cadre du Grand Déballage et des Journées Européennes du Patrimoine au Village du Livre. La Compagnie Minera présente Herencia, un tablao flamenco pur et puissant. Conçu comme un hommage vibrant au peintre Fausto Olivares, ce spectacle réunit trois interprètes pour faire dialoguer le patrimoine immatériel de l’humanité avec le patrimoine écrit et bâti du village. Une performance habitée et immersive au milieu des livres. Gratuit.Tout public

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À la croisée des Pages Fontenoy-la-Joûte 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 61 03 contact@villagedulivre54.fr

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English :

Organized as part of the Grand D%E9ballage and the European Heritage Days at the Village du Livre, the Minera Company presents *Herencia*, a pure and powerful flamenco tablao. Conceived as a vibrant tribute to the painter Fausto Olivares, this show brings together three performers to create a dialogue between humanity’s intangible heritage and the village’s written and built heritage. An intimate and immersive performance surrounded by books. Free admission.

L’événement Herencia Spectacle Flamenco traditionnel Fontenoy-la-Joûte a été mis à jour le 2026-06-19 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS