Fête d’Halloween Oklé des Champs La Coquille

Fête d’Halloween

Oklé des Champs 61 Rue Eugène Le Roy La Coquille Dordogne

Au programme, jeu de piste effrayant dans la forêt (pour se faire un peu peur ! dès 12 ans), sculpture de courges, grimages, contes noirs, dégustation de soupe au coin du feu. Petite restauration sur place.

Oklé des Champs 61 Rue Eugène Le Roy La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 20 08 61

English :

On the program: spooky treasure hunt in the forest (from 12 years upwards), gourd carving, face painting, black tales, soup tasting by the fire. Light refreshments on site.

