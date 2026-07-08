Fête d’inauguration de la Seigneurie des Cornelles Seigneurie des Cornelles Aranc

Informations pratiques

Aranc

Fête d’inauguration de la Seigneurie des Cornelles

Seigneurie des Cornelles 1100 route de Montcornelles Aranc Ain

Tarif : – – EUR

Enfant < 10 ans Date : jour - année - mois - jour et horaire : Début : 2026-08-01 10:00:00 fin : 2026-08-02 18:00:00 Date(s) : 2026-08-01 Fête d’inauguration de la Seigneurie des Cornelles réouverture de l’ancien site du chantier médiéval. Au cœur du Bugey, venez plonger dans une ambiance médiévale vivante et familiale, entre ateliers, initiations, spectacles, artisanat et animations. . Seigneurie des Cornelles 1100 route de Montcornelles Aranc 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes contact.cornelles@gmail.com Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Inauguration Festival of the Seigneurie des Cornelles: Reopening of the former medieval construction site. In the heart of the Bugey region, come immerse yourself in a lively, family-friendly medieval atmosphere featuring workshops, introductory sessions, performances, crafts, and entertainment.

L’événement Fête d’inauguration de la Seigneurie des Cornelles Aranc a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Haut-Bugey