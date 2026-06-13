Fête du 14 juillet à la Coupole animée par l’Orchestre Bernard Becker La Coupole Saint-Loubès mardi 14 juillet 2026.

Saint-Loubès

Fête du 14 juillet à la Coupole animée par l’Orchestre Bernard Becker

La Coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14 23:59:00

Date(s) :

2026-07-14

La fête du 14 juillet à Saint-Loubès propose de nombreuses animations gratuites pour petits et grands structures gonflables, laser game et taureau mécanique. La soirée se poursuit en musique à la Coupole avec, en première partie, le groupe Lily Avaz, suivi du grand orchestre Bernard Becker pour un bal festif et entraînant. Le traditionnel feu d’artifice illuminera le ciel au-dessus du stade municipal avant la reprise du bal pour prolonger la nuit. Buvette et restauration sont proposées sur place pour profiter pleinement de cette soirée estivale. .

La Coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 42 69 84 comitefetes.saintloubes@gmail.com

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English : Fête du 14 juillet à la Coupole animée par l’Orchestre Bernard Becker

L’événement Fête du 14 juillet à la Coupole animée par l’Orchestre Bernard Becker Saint-Loubès a été mis à jour le 2026-06-13 par OT de l’Entre-deux-Mers