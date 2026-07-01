Fête du 14 juillet au Puzzle Café Landeleau
mardi 14 juillet 2026 · Landeleau
Informations pratiques
Landeleau
Fête du 14 juillet au Puzzle Café
22 Pénity Saint Laurent Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Musiciens amateurs ou professionnels, vous êtes invités à venir fêter le 14 juillet à Landeleau au Puzzle Café.
> Venez avec vos instruments, vos voix, vos chansons, vos poèmes sur le thème de la révolution, tous pays confondus !
> A partir de 18h30
> Entrée gratuite
> Restauration possible sur réservation
> Que vous soyez musiciens ou spectateurs merci de vous inscrire au 09 53 51 59 21 .
22 Pénity Saint Laurent Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 9 53 51 59 21
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English :
L’événement Fête du 14 juillet au Puzzle Café Landeleau a été mis à jour le 2026-06-30 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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