Informations pratiques

Landeleau

Fête du 14 juillet au Puzzle Café

22 Pénity Saint Laurent Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Musiciens amateurs ou professionnels, vous êtes invités à venir fêter le 14 juillet à Landeleau au Puzzle Café.

> Venez avec vos instruments, vos voix, vos chansons, vos poèmes sur le thème de la révolution, tous pays confondus !

> A partir de 18h30

> Entrée gratuite

> Restauration possible sur réservation

> Que vous soyez musiciens ou spectateurs merci de vous inscrire au 09 53 51 59 21 .

22 Pénity Saint Laurent Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 9 53 51 59 21

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English :

L’événement Fête du 14 juillet au Puzzle Café Landeleau a été mis à jour le 2026-06-30 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou