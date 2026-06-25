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Fête du 14 juillet Château-Garnier

Fête du 14 juillet Château-Garnier

Fête du 14 juillet Château-Garnier mardi 14 juillet 2026.

Adresse
Plan d'eau
Ville
86350 Château-Garnier
Département
Vienne
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Tarif

Château-Garnier

Fête du 14 juillet

Plan d’eau Château-Garnier Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Organisée par l’Association de Gestion du Plan d’Eau
9h Rallye pédestre
12h30 méchoui
Aprés-midi détente
19h30 Jambon à la broche
Feu d’artifice   .

Plan d’eau Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 67 81 28  anailani@gmail.com

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English : Fête du 14 juillet

L’événement Fête du 14 juillet Château-Garnier a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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