Château-Garnier

Fête du 14 juillet

Plan d’eau Château-Garnier Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Organisée par l’Association de Gestion du Plan d’Eau

9h Rallye pédestre

12h30 méchoui

Aprés-midi détente

19h30 Jambon à la broche

Feu d’artifice .

Plan d’eau Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 67 81 28 anailani@gmail.com

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English : Fête du 14 juillet

L’événement Fête du 14 juillet Château-Garnier a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou