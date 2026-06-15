Fête du 14 juillet Oloron-Sainte-Marie
Fête du 14 juillet Oloron-Sainte-Marie mardi 14 juillet 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Fête du 14 juillet
Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le bal du 14 juillet revient avec l’orchestre Edantza à 21h ! Une formation de six musiciens, du talent et de la bonne humeur pour toutes les générations ! Le feu d’artifice sera lancé à 23h , le bal reprendra à 23h00, buvette et restauration sur place . .
Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du 14 juillet
L’événement Fête du 14 juillet Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques)
- Descente en rafting Centre nautique de Soeix Oloron-Sainte-Marie 19 juin 2026
- Spectacle de danse A l’ombre de l’olivier Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie 19 juin 2026
- Spectacle de danse A l’ombre de l’olivier Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie 19 juin 2026
- Grande Braderie-Secours Populaire Quartier de la Gare Oloron-Sainte-Marie 20 juin 2026
- Atelier Carnet de voyage La Friche Oloron-Sainte-Marie 20 juin 2026