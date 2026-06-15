Oloron-Sainte-Marie

Fête du 14 juillet

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le bal du 14 juillet revient avec l’orchestre Edantza à 21h ! Une formation de six musiciens, du talent et de la bonne humeur pour toutes les générations ! Le feu d’artifice sera lancé à 23h , le bal reprendra à 23h00, buvette et restauration sur place . .

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99

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English : Fête du 14 juillet

L’événement Fête du 14 juillet Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn