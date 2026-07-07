Informations pratiques

Flavignac

Fête du 15 août

Lac Saint-Fortunat Flavignac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 00:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Nous vous attendons nombreux pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la fête ! Débutez la journée avec une randonnée pédestre (départ à 9 h), puis participez à la randonnée cyclo à 14 h (pensez à apporter votre vélo). Le ravitaillement est offert par l’U.C.F. Tout au long de l’après-midi, les associations flavignacoises proposeront de nombreuses animations initiation au paddle, fléchettes, navigation de maquettes de bateaux, activités de plage et bien d’autres. Une buvette sera ouverte toute la journée et un repas grillades sera proposé en soirée. À la tombée de la nuit, profitez de la retraite aux flambeaux avant d’admirer le feu d’artifice. La journée se terminera dans une ambiance festive avec un grand bal. .

Lac Saint-Fortunat Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 11 14

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English : Fête du 15 août

L’événement Fête du 15 août Flavignac a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus