Fête du 4×4 Pouzauges
dimanche 30 août 2026 · Pouzauges
Informations pratiques
Pouzauges
Fête du 4×4
Terrain de 4×4 Le Brejeon Pouzauges Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 14:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Fête du 4×4 proposé par Bocage Aventure 85
Au programme, les traditionnels baptêmes pour faire découvrir l’univers du tout terrain mais aussi des animations pour les petits et les grands démonstrations de modèles réduits, jeux.
Un point restauration et buvette seront également proposés.
Terrain de 4×4 situé près du lieu dit Le Brejeon 85700La Meilleraie-Tillay .
Terrain de 4×4 Le Brejeon Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 45 58 58 79 bocageaventure85@orange.fr
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English :
Event on 4/74 organized by Bocage Aventure 85
L’événement Fête du 4×4 Pouzauges a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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