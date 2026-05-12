Saint-Martin-d’Oney

Fête du Basket

Centre Culturel et Hall des sports Saint-Martin-d’Oney Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Saint Martin Sport Basket fête ses 30 ans !

Cérémonie d’ouverture, repas le midi et jeux pour petits et grands l’après-midi. .

Centre Culturel et Hall des sports Saint-Martin-d’Oney 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 52 00 24 mairie@saintmartindoney.fr

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English : Fête du Basket

L’événement Fête du Basket Saint-Martin-d’Oney a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mont-de-Marsan