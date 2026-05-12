Fête du Basket Saint-Martin-d’Oney
Fête du Basket Saint-Martin-d’Oney samedi 13 juin 2026.
Saint-Martin-d’Oney
Fête du Basket
Centre Culturel et Hall des sports Saint-Martin-d’Oney Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Saint Martin Sport Basket fête ses 30 ans !
Cérémonie d’ouverture, repas le midi et jeux pour petits et grands l’après-midi. .
Centre Culturel et Hall des sports Saint-Martin-d’Oney 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 52 00 24 mairie@saintmartindoney.fr
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English : Fête du Basket
L’événement Fête du Basket Saint-Martin-d’Oney a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mont-de-Marsan