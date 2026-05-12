Les créa’Tives Au Centre Culturel Saint-Martin-d’Oney
Les créa’Tives Au Centre Culturel Saint-Martin-d’Oney samedi 6 juin 2026.
Saint-Martin-d’Oney
Les créa’Tives
Au Centre Culturel 1, route Loubère Saint-Martin-d’Oney Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Au programme nocturne le samedi , 2 concerts , buvette et restauration , tombola et une trentaine d’exposants !
Si vous souhaitez participer en tant qu’exposants il reste quelques places. Vous pouvez contacter Marie au 06 26 27 56 86 ! .
Au Centre Culturel 1, route Loubère Saint-Martin-d’Oney 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 27 56 86 mairie@saintmartindoney.fr
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English : Les créa’Tives
L’événement Les créa’Tives Saint-Martin-d’Oney a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mont-de-Marsan
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