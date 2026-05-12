Les créa’Tives Au Centre Culturel Saint-Martin-d’Oney

Saint-Martin-d’Oney

Les créa’Tives

Au Centre Culturel 1, route Loubère Saint-Martin-d’Oney Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Au programme nocturne le samedi , 2 concerts , buvette et restauration , tombola et une trentaine d’exposants !

Si vous souhaitez participer en tant qu’exposants il reste quelques places. Vous pouvez contacter Marie au 06 26 27 56 86 ! .

Au Centre Culturel 1, route Loubère Saint-Martin-d’Oney 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 27 56 86 mairie@saintmartindoney.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les créa’Tives

L’événement Les créa’Tives Saint-Martin-d’Oney a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mont-de-Marsan