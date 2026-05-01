fetes patronales Saint-Martin-d’Oney
fetes patronales Saint-Martin-d’Oney jeudi 21 mai 2026.
Saint-Martin-d’Oney
fetes patronales
Saint-Martin-d’Oney Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-21
Repas, cavalcade, run ans beer, manèges, bodega, tournois de foot et de basket… .
Saint-Martin-d’Oney 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 52 00 24 mairie@saintmartindoney.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : fetes patronales
L’événement fetes patronales Saint-Martin-d’Oney a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Mont-de-Marsan
À voir aussi à Saint-Martin-d'Oney (Landes)
- Les créa’Tives Au Centre Culturel Saint-Martin-d’Oney 6 juin 2026
- Fête du Basket Saint-Martin-d’Oney 13 juin 2026